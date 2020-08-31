GRAFİKLİ - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 851 bin 78 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 25 milyon 413 bin 601'e çıkarken, virüs saptanan 17 milyon 723 bin 289 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavisi süren 6 milyon 839 bin 234 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 6 milyon 175 bin 8 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 187 bin 227 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 862 bin 311),Hindistan (3 milyon 624 bin 613),Rusya (995 bin 319),Peru (647 bin 166),Güney Afrika (625 bin 56),Kolombiya (607 bin 938),Meksika (595 bin 841),İspanya (455 bin 621),Şili (409 bin 974),Arjantin (408 bin 426),İran ( 373 bin 570),İngiltere (334 bin 467),Suudi Arabistan (314 bin 821),Bangladeş (312 bin 996),Pakistan (295 bin 849),Fransa (277 bin 943),Türkiye (268 bin 546) ve İtalya (268 bin 218)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (120 bin 896),Meksika (64 bin 158),Hindistan (64 bin 646),İngiltere (41 bin 499),İtalya (35 bin 477),Fransa (30 bin 606),İspanya (29 bin 11),Peru (28 bin 788),İran (21 bin 462),Kolombiya (19 bin 364),Rusya (17 bin 93),Güney Afrika (14 bin 28) ve Şili (11 bin 244)."