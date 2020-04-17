GRAFİKLİ- Sağlık Bakanlığından Kovid-19 hastalarının kullandığı tekstil ürünlerinde temizlik kuralları

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Olası veya kesin Kovid-19 hastalarının çarşaf ve diğer tekstil ürünlerinin çamaşır torbasına konulması, çamaşır torbasının bu iş için ayrılmış taşıma arabasına yerleştirilmesi gerektiği, toplamada görevli personelin tıbbi maske, eldiven ve uzun kollu sıvı geçirimsiz önlük giymesi, işlem sonrasında kişisel koruyucu ekipmanları çıkarması ve el hijyeni sağlaması gerektiği ifade edildi.

Bakanlığın internet sitesindeki, enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 hastalarında kullanılan çarşaf ve diğer tekstil ürünlerinin temizlik esaslarına ilişkin bilgiler güncellendi.

Kovid-19'un, esas olarak hasta kişilerin öksürme, hapşırma ve konuşma gibi davranışları sırasında etrafa saçtıkları damlacıkların, hasta kişilere 1 metre ve daha yakın bulunan kişilerin ağız, burun ve göz mukozasına sıçraması ile bulaştığı vurgulanan bilgilendirmede, ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara, diğer kişilerin elleri ile temas etmesi, sonrasında ellerini ağız, burun ve göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaştığının altı çizildi.

- "Çırpma ve silkeleme yapılmamalı"

"Kovid-19 hastalarına ait çarşaf, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin toplanması, taşınması ve yıkanması sırasında enfeksiyon bulaştığına dair kanıt yoktur." ifadesine dikkat çekilen bilgilendirmede, bu ürünlerin toplanmasında görev yapan çalışanların alacağı tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi:

"- Çamaşırları toplayan personel ve diğer çamaşırhane görevlileri, el hijyeni başta olmak üzere genel hijyen kurallarını uygulamalı ve uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmalı.

- Olası veya kesin Kovid-19 hastalarının çarşaf ve diğer tekstil ürünlerinin toplanmasında görevli personel, tıbbi maske, eldiven ve uzun kollu sıvı geçirimsiz önlük giymeli, işlem sonrasında kişisel koruyucu ekipmanları çıkarmalı ve el hijyeni sağlamalı.

- Hastalar tarafından kullanılan nevresim, çarşaf, havlu gibi tekstil ürünleri, toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve silkeleme yapılmamalı) şekilde toplanmalı.

- Olası veya kesin Kovid-19 hastalarının çarşaf ve diğer tekstil ürünleri çamaşır torbasına konulmalı, çamaşır torbası bu iş için ayrılmış taşıma arabasına yerleştirilmeli. Bu hastaların kirli çarşaf ve diğer tekstil malzemelerinin taşınması için rutinde kullanılan taşıma sistemi yeterlidir.

- Kovid-19 hastalarının çarşaf ve diğer tekstil malzemelerinin temizliğinde rutin yıkama işlemi uygulanmalı. Çamaşırhane görevlisinin normal işlem sırasında kullandığı kişisel koruyucu ekipmanları kullanması yeterlidir. Örneğin, çeşit ve büyüklüğüne göre malzemeleri gruplara ayıran personel; eldiven, önlük ve maske kullanmalıdır.

- Yıkama için deterjan ve sıcak su (60-90 derece) kullanılmalı. Bu malzemeler kurutma makinesinde kurutulmalı."