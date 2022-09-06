Gram altın 1000 liradan işlem görüyor 0:00 / 0:00

AA

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1.001,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.006 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.650 lira, Cumhuriyet altını da 6.740 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1.710,1 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.715,4 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde resesyon ve merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin sürdüğünü ancak Avrupa ve Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurmasının ardından altına olan talebin arttığını söyledi.

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, bu hafta perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve ECB'nin faiz kararı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.