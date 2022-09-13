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Gram altın 1.011 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.011 lira seviyesinde işlem görüyor

Gram altın 1.011 liradan işlem görüyor
AA

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 1.011 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.011 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında, 1.725 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin son 40 yılın zirvesinden dönüş sinyali vereceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aydan itibaren para politikası adımlarını daha küçük boyutlarda atacağı beklentisi ile doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 88 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, ekim toplantısı için ise tahminlerin 25 baz puanda yoğunlaştığını dile getirdi.

Analistler, ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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