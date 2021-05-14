ABD'de enflasyonun beklentilerden fazla artmasının yarattığı endişe yerini enflasyonun geçici olarak yükseldiği görüşüne bıraktı. Böylece ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısa vadede faiz artıracağına yönelik beklentiler de şimdilik azaldı.
Faizlerde artış beklentisinin düşmesi ise altın fiyatlarına yaradı. Altının ons fiyatı yüzde 0.5 artarak 1835 dolara yükseldi.
Buna karşılık yurtiçinde, dolar/TL'nin 8.50'den 8.43'e gerilemesiyle dün kısa süreliğine 500 liranın üzerini gören gram altın 497 liraya geriledi.
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