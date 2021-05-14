Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAltın
ABONE OL

Gram altın 500 liraya yakın

Altının ons fiyatı yüzde 0.5 yükselirken bugün dolarda yaşanan gerilemeyle gram altın 500 liralık seviyenin altında kaldı

Gram altın 500 liraya yakın
HABERTURK.COM

ABD'de enflasyonun beklentilerden fazla artmasının yarattığı endişe yerini enflasyonun geçici olarak yükseldiği görüşüne bıraktı. Böylece ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kısa vadede faiz artıracağına yönelik beklentiler de şimdilik azaldı.

Faizlerde artış beklentisinin düşmesi ise altın fiyatlarına yaradı. Altının ons fiyatı yüzde 0.5 artarak 1835 dolara yükseldi.

Buna karşılık yurtiçinde, dolar/TL'nin 8.50'den 8.43'e gerilemesiyle dün kısa süreliğine 500 liranın üzerini gören gram altın 497 liraya geriledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 14 Mayıs Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor! Çeyrek altın gram altın fiyatları 2021
ALTINGüncel altın fiyatları ne kadar?
13 Mayıs 2021 güncel altın fiyatlarında son durum: Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
ALTIN13 Mayıs 2021 Güncel altın fiyatları
Altın yükseldi! SON DAKİKA: 13 Mayıs Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın fiyatları 2021 canlı altın
ALTINBayramda altın fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: 12 Mayıs Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın fiyatları 2021 güncel
ALTINİşte altın fiyatlarında son durum
YÜKSELİYOR! Son Dakika Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın fiyatları bugünkü 12 Mayıs 2021
ALTINAltın fiyatları yükselişte
Altın düştü! SON DAKİKA: 11 Mayıs Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın gram altın fiyatları 2021 güncel altın
ALTINAltın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları UÇUYOR! Gram ve çeyrek altın fiyatları 11 Mayıs - CANLI
ALTINAltın fiyatlarında son durum
10 Mayıs 2021 altın fiyatları: Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel Altın fiyatları son durum
ALTIN10 Mayıs 2021 Güncel altın fiyatları
Altından son 27 haftanın en iyi performansı - Haberler
ALTINAltından son 27 haftanın en iyi performansı
Son Dakika! Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugünkü altın fiyatları canlı 2021
ALTINAltın fiyatlarında son durum