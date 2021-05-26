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Gram altın 6.5 ayın zirvesine yükseldi

Gram altın 519 lirayla son 6.5 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı ve dolardaki yükseliş gram altında bu zirvenin görülmesini sağladı

Gram altın 6.5 ayın zirvesine yükseldi
HABERTURK.COM

Altının ons fiyatı yüzde 0.5'lik artışla 1912 dolara kadar yükseldi. Doların da 8.44 liranın üzerindeki seyrini sürdürmesiyle gram altın 519 lirayla 6.5 ayın zirvesini gördü.

Uluslararası piyasalarda Fed'in yakın zamanda faiz artıracağına dair beklentiler azaldı. Bunun sonucu olarak ABD 10 yıllık tahvil faizinde gerileme yaşandı.

Sabit getirilerdeki bu düşüş altına talebi yükseltti.

TL NEGATİF AYRIŞTI

Dolar Fed'den faiz indirimi beklentisinin düşmesiyle gelişmekte olan para birimleri karşısında zayıflarken TL negatif ayrıştı.

Önceki hafta başında 8.31, bu hafta başında ise 8.41 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün 8.46'ya kadar yükseldi. Ardından yeniden 8.45'in altına çekildi.

Hem ons fiyatındaki hem de dolardaki yükseliş altının gramında 6.5 ayın zirvesine ulaşılmasını sağladı.

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