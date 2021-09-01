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Gram altın dolarla hareket etti

Altının ons fiyatı yüzde 0.1'lik yükselişle 1.715 dolar oldu. Dün dolardaki düşüşle 481 liraya gerileyen gram altın fiyatı ise yeniden 485 liraya çıktı

Gram altın dolarla hareket etti

Geçen cumadan itibaren doların küresel olarak zayıflaması yatırımcının altına yönelmesine yol açtı.

Altının ons fiyatı cuma günü 1.800 doları aşarak 1.817 dolara kadar yükseldi. Bu hafta ise görece yatay bir seyir izleniyor.

Bu sabah itibarıyla ons fiyatı yüzde 0.1'lik yükselişle 1.715 dolar oldu.

Gram altında ise dolar/TL'deki düşüşle beraber dün bir gerileme yaşandı. Dolar 8.38 liradan 8.31 liraya düşerken gram altın da 481 liraya indi. Bugün ise hem doların yeniden 8.32'nin üzerine çıkması hem de ons fiyatındaki hafif yükselişle yeniden 485 liraya çıktı.

Bugün TÜİK saat 10.00'da 2. çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. Söz konusu verinin ardından kurda yaşanabilecek bir hareket gram altın fiyatında yeni bir oynamaya yol açabilir.

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