Altın fiyatlarında hareketlilik! 8 Mayıs 2024 çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları bugün yeniden düşüşe geçti. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatı, bugün yeniden 2 bin 400 liranın altına geriledi. Yatırımcılar için gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte, 8 Mayıs 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin iş gücü piyasasının yavaş yavaş da olsa soğumaya başladığına ilişkin sinyaller vermesi enflasyon endişelerini azaltırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın en yüksek seviyesine çıkardığı politika faizini bu sene indirmeye başlaması bekleniyor.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın yıl sonuna kadar yüzde 90 ihtimalle en az bir faiz indirimine imza atacağının öngörüldüğünü, bu adımın eylül ayında atılacağına yönelik beklentilerin öne çıktığını belirtti.
Enflasyon endişelerinin azalmasının tahvil faizlerindeki düşüşü desteklediğini dile getiren analistler, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini azalttığını ifade etti.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro bölgesinde perakende satışlar ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 8 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 409 liradan yaparken; 7 Mayıs Salı günü 2 bin 399 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 939 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 923 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.398,90
Satış: 2.399,16
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.319,35
Satış: 2.319,75
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.838,77
Satış: 3.923,44
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.351,57
Satış: 15.641,98
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.652,76
Satış: 7.846,24
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.351,57
Satış: 15.641,98
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.107,39
Satış: 16.514,69
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.304,05
Satış: 1.718,26
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.214,95
Satış: 2.336,69