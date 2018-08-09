Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi dolar fiyatlarına da bağlı olarak devam ediyor. Gram altın fiyatı 210 liradan işlem görmesi yatırımcıların yüzünü güldürdü. Düğün sezonunda çeyrek altın alıcılarını ise üzdü. Altın fiyatlarında durum ne olacak? Uzmanlar yorumladı. İşte ayrıntılar...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 210 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 primle 206,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,9 değer kazancıyla 210 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 343 lira, Cumhuriyet altını da 1.398 liradan satılıyor. Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.214 dolardan alıcı buluyor.

ALTIN UZMANLARI ALTIN FİYATLARI İÇİN NE YORUM YAPIYORLAR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türk heyetleri arasındaki diplomasi trafiğinin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, altının gram fiyatının 190-215 lira bandında hareket edebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmeye devam ettiğini ifade eden Memiş, ons fiyatında 1.217 doların direnç 1.207 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

GRAM ALTIN FİYATI Gram altının fiyatı alış 204,55 TL Gram altının fiyatı satış 204,85 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI ONS altının alış fiyatı 1.211,48 ONS altının satış fiyatı 1.211,72

ÇEYREK ALTIN FİYATI Çeyrek altının fiyatı alış 327,28 TL Çeyrek altının fiyatı satış 334,93 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 1.358,00 1.370,00

YARIM ALTIN FİYATI 652,51 669,86

ZİYNET ALTINI FİYATI 1.309,12 1.335,62

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI 186,55 186,82

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