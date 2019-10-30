Altının gramı, yurt içi piyasaların tatil olduğu 29 Ekim Salı günü, uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle 273.6 lira ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görürken, günü de 274.7 lira ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan altının gramı, saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,3 artışla 275,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını da 1.839 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.489,30 dolarla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında süren ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler ve İngiltere'nin Brexit kördüğümünün çözülememesi nedeniyle erken seçime gidecek olmasının yatırımcı risk algısını artırdığını, bu durumun altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini söyledi.

HABER AKIŞI ETKİLİ OLABİLİR

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde altının ons fiyatının yatay bir seyir izlediğine işaret eden analistler, gram altında ise ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik haber akışının etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 doların altına inilmesi durumunda 1.457 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.520 doların direnç konumunda bulunduğunu aktararak, gram altında ise 272.5 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.