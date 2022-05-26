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Haberler Altın Altın fiyatlarında son durum
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Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı sabah saatlerinde düşse de dolardaki yükselişin etkisiyle 974 liraya geri çıktı

Altın fiyatlarında son durum
HABERTURK.COM / AA

Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.9 artışla 974.8 liradan tamamlamıştı.

Bugün ons fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 1.848 dolara gerilerken dolar/TL aynı oranda yükselerek 16.40 lirayı aştı.

Bu sebeple gram altın sabahki düşüşünün ardından yeniden 974 liraya çıktı.

FED'DEN SÜRPRİZ GELMEDİ

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının ise küresel piyasalarda pozitif karşılandığını kaydetti.

Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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