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Haberler Altın Gram altın fiyatında son durum
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Gram altın haftaya yatay başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 1.024,8 lira seviyesinde işlem görüyor

Gram altın fiyatında son durum
AA

Geçen haftanın son işlem gününde, ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 1.024,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.024,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.681 lira, Cumhuriyet altını da 6.866 liradan satılıyor.

Cuma günü, yüzde 0,9 değer kaybıyla günü 1.839,7 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.841,7 dolardan işlem görüyor.

75 BAZ PUAN FİYATLANIYOR

Analistler, küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizliklerin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirterek, bu hafta para politikası yetkililerinin açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

Piyasalarda, yüzde 95 ihtimalle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzda 75 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanırken, Fed üyesi Christopher Waller, makroekonomik verilerin beklentilerini karşılaması halinde temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların destek, 1.870 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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