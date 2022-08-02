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Haberler Altın Gram altın fiyatında yükseliş
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Gram altında yükseliş

Altının ons fiyatı güne paralel bir seyirle başlarken dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı 1.023 liraya yükseldi

Gram altın fiyatında yükseliş
Gram altında yükseliş
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AA

Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 artışla 1.020 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.023 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.850 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, su dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.764,6 dolardan işlem görüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER TALEBİ ARTIRDI

Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesi ve jeopolitik riskler nedeniyle altına olan talebin arttığını ifade etti.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gitmesinin askeri karşılık dahil ciddi sonuçlar doğuracağına dair sert uyarılarda bulunmasına karşın Amerikan televizyon kanalı CNN, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirdi.

Konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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