ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 320 liradan yaparken; 29 Mart Cuma gününe 2 bin 325 TL'dan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 793 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 802 TL'den işlem görüyor.

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