Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.142,40 %0,69
        DOLAR 32,3898 %0,14
        EURO 35,0331 %0,04
        ALTIN 2.327,28 %0,30
        FAİZ 47,74 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 26,04 %0,23
        BITCOIN 69.513,00 %-1,70
        GBP/TRY 40,9798 %0,08
        EUR/USD 1,0789 %0,00
        BRENT 87,00 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 3.805,10 %0,30
        Haberler Ekonomi Altın Gram altın rekor kırdı! 29 Mart 2024 Cuma canlı altın fiyatları ile anlık çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yeni zirve! 29 Mart Cuma canlı altın fiyatları ile anlık çeyrek ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları rekor bir seviyeye yükseldi. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları yükseliyor. 29 Mart Cuma günü ons altın, düne kıyasla yüzde 1.60 artarak 2 bin 230 liraya yükseldi. Buna bağlı gram altın fiyatı bugün 2 bin 300 lira seviyesini yeniden geçti. İşte, 29 Mart 2024 Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 07:39 Güncelleme: 29.03.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.​​​​​​​ Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Mart 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEDE!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 320 liradan yaparken; 29 Mart Cuma gününe 2 bin 325 TL'dan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 793 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 802 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.323,79

        Satış: 2.325,06

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.229,44

        Satış: 2.230,30

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.718,07

        Satış: 3.801,47

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.872,26

        Satış: 15.159,39

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.412,89

        Satış: 7.602,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.872,26

        Satış: 15.159,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.854,25

        Satış: 16.259,63

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.296,52

        Satış: 1.722,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.202,34

        Satış: 2.342,16

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
        Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
        Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı?
        Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        "Bir seçenek daha var; futbol faaliyetlerini durdurmak"
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Kongrenin doğru mesajı ne olacak?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        ‘3 Cisim Problemi’nin problemi ne?
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        "Şimdi erkeklerin ağlama zamanı"
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Ali Koç'tan devam kararı!
        Ali Koç'tan devam kararı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?