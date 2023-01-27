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Gram altında gerileme

ABD büyüme verisi sonrası düşüş yaşayan altının gram fiyatı 1.164 liraya geriledi

Gram altında gerileme
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Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 azalışla 1.166 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,17 altında 1.164 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.910 lira, Cumhuriyet altını da 7.740 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,88 değer kaybıyla günü 1.930 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.925 dolardan işlem görüyor.

Dün açıklanan verilere göre 2022'nin 4'üncü çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 2,9 büyümesi, yeni konut satışlarının da Aralık 2022'de aylık yüzde 2,3 artışla beklentileri aşmasıyla ülke ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri azaldı.

Analistler, dün açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülke ekonomisine "yumuşak iniş" yaptırabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini, bunun da altın fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD'de başta kişisel harcamalar ve gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 ve 1.980 dolar direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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