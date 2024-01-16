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        Haberler Ekonomi Altın Gram altında gerileme - Altın Haberleri

        Gram altında gerileme

        Altının gramı, sabah saatlerinde yüzde 0.5'lik gerilemeyle 1.977 liraya düştü

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:01
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        Gram altında gerileme
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        Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,36 yükselişle 1987 liradan tamamlamıştı.

        Altının gram fiyatı yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.55 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 1977 lira seviyesine geriledi.

        Küresel piyasalarda dolar endeksinin yükselmesiyle baskılanan altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 2 bin 42 dolara çekildi.

        Analistler, bu yıl faiz indirimlerine başlaması beklenen önemli merkez bankalarının, söz konusu indirimlere ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirterek, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu dile getirdi.

        Haftanın devamında ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, banka yetkililerinin açıklamalarında Fed'in önümüzdeki süreçte atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

        Öte yandan, para piyasalarında, Fed ocakta politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın mart toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

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