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Gram altında hafif düşüş

Altının gram fiyatı, yüzde 0.2'lik düşüşle 1.164 liraya çekildi

Gram altında hafif düşüş
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AA / HABERTURK.COM

Dün, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0.4 artışla 1.166 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından sabah saatlerinde önceki kapanışına göre yüzde 0,17 değer kaybederek 1.164 liraya çekildi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,34 değer kazancıyla günü 1.929 dolardan tamamlamasının ardından, bu sabah 1.925 dolara düştü.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara vermesi bekleniyor.

Bugün ayrıca dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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