Gram altında yükseliş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın
ABONE OL

Gram altında yükseliş

Altının gram fiyatı yaklaşık 9 liralık yükselişle 1.251 liraya çıktı

Gram altında yükseliş
AA

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.242 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,72 artışla 1.251 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.310 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı dün 1.990 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,60 yükselişle 2.002 dolara çıktı.

Analistler, ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizine ilişkin risklerin açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna geldiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini söyledi.

Bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarına, yurt dışında ise ABD'deki büyüme verilerine çevrildiğini aktaran analistler, ABD'de bankalara ilişkin gelişmelerin de yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelerle Fed'in mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 70 seviyesine gerilediğini ifade ederek, bankanın mayıs ayını pas geçerek haziranda faiz artışı yapabileceği öngörülerinin de dillendirilmeye başlandığını kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.050 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.990 doların destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ALTIN FİYATLARI 27 Nisan 2023 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
ALTIN Altın yatırımcıları dikkat, piyasalardaki ...
Darphane'nin altın üretimi yüzde 408 arttı
ALTIN Darphane'nin altın üretimi yüzde 408 arttı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
ALTIN Altın fiyatlarında hareketlilik! Çeyrek ve gram...
Altın fiyatları son dakika: Düşüyor! 26 Nisan 2023 Çarşamba altın fiyatları ile canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
ALTIN Altın alacaklar dikkat: Düşüşte!
Altın fiyatlarında sürpriz düşüş! Çeyrek altın ne kadar oldu? 26 Nisan gram altın fiyatı kaç TL oldu?
ALTIN Altın rekor kırmaya devam ediyor!
Gram altın fiyatında yükseliş
ALTIN Gram altında yükseliş
Altın fiyatları son dakika: HAREKETLENDİ! 25 Nisan 2023 Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?
ALTIN Altın fiyatlarında hareketlilik!
ALTIN ZİRVEYİ KORUYOR! Son dakika 25 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu - CANLI TABLO
ALTIN Altın zirveyi koruyor!
Altın fiyatları son dakika: DÜŞÜŞTE! 24 Nisan 2023 Pazar hafta sonu altın fiyatları ile canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar?
ALTIN Altın alacaklar dikkat: İbre aşağı yönlü!
CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın alacalar dikkat: İbre aşağı döndü! 24 Nisan 2023 Pazartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
ALTIN Altın alacalar dikkat: İbre aşağı döndü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.