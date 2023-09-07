Gram altında yükseliş
Gram altın ons fiyatındaki hafif yükselişe paralel bir şekilde 1.657 liraya çıktı
Dün, ons altın fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,40 altında 1.652,50 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 12.45 itibarıyla yüzde 0,25 artışla 1.657 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.722 lira, Cumhuriyet altını da 10.981 liradan satıldı.
Düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0.2 yükselerek 1.920 dolara çıktı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, altının ons fiyatı düşüş eğilimini 4. güne taşıdığını kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildiren analistler, bankanın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıktığını hatırlattı.
Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 54,5 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektöründe üst üste 8. ayda büyümeye işaret etti.