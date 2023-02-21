Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri, altın almayı düşünenler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Haftanın ikinci iş gününe değer kaybıyla başlayan gram altın fiyatı, kapanışta ise dalgalı seyrini sürdürdü. Peki, "Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" İşte 21 Şubat Salı anlık altın fiyatlarında son durum...