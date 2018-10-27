Granada 74 - Almeria sahaya çıkıyor

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Granada 74, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Almeria takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Granada 74 20 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Almeria 14 puanda ve 9. sırada. Granada 74 son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Almeria, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 363 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Granada 74 kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Almeria sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Granada 74 önceki hafta Gimnastic Tarragona mücadelesinde 0-1 yenildi.

Almeria ise Rayo Vallecano karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, alan Granada 74, 11 gol attı ve 3 gol yedi.

Almeria, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Almeria 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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