Granada 74 - Osasuna maçı istatistikleri

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Granada 74, 02 Eylül 2018 Pazar günü Osasuna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. Granada 74 2 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Osasuna 1 puanda ve 18. sırada. Granada 74 son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Osasuna, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 718 kodlu maçı oynayanlar; Granada 74 galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Osasuna galibiyet oranı 3.20. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Granada 74 son haftadaki Cadiz müsabasında 2-1 kazandı.

Osasuna ise Valladolid karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Granada 74, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Osasuna, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Osasuna 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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