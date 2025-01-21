BOLU GRAND KARTAL OTEL YANGINI SON DURUM

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında, 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Bakanlar Kartalkaya'da yangına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yerlikaya şunları kaydetti: "Değerli arkadaşlar otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. Adli soruşturma başlatıldı. Bir ihmal varsa bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak. İdari soruşturmayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz.

"YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "Acımız büyük. 51 yaralımız var, bunlardan bir tanesi ağır yoğun bakımda yatmakta. 17 yaralımızı taburcu ettik. Diğer yaralılarımızı da Allah'ın izniyle taburcu edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2 YANGIN MERDİVENİ VARDI"

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Otelin sınıflandırılma denetimleri yapılmış. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi verilmiş. Bugüne kadar tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum bildirilmemiş" dedi. Bakan Ersoy, otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu da kaydetti. "