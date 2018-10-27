Grasshoppers - Basel sahaya çıkıyor

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. Grasshoppers, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Basel takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Grasshoppers 11 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Basel 17 puanda ve 4. sırada. Grasshoppers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Basel son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 372 kodlu maçı oynayanlar; Grasshoppers galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.30, Basel galibiyet oranı 1.70. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Grasshoppers son hafta oynanan Young Boys maçında 1-2 yenildi.

Basel ise Luzern maçında 2-2 berabere kaldı.

Grasshoppers, evinde 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 7 gol yedi.

Basel, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Basel 8 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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