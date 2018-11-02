Grasshoppers - Young Boys maçı rakamları

İsviçre Süper Lig maçında Grasshoppers ile Young Boys, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 11 puanlı Grasshoppers 9. sırada bulunuyor, Young Boys 31 puana sahip ve 1. sırada. Grasshoppers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Young Boys, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 396 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Grasshoppers kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.60, Young Boys sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Grasshoppers son hafta oynanan Young Boys maçında 1-2 yenildi.

Young Boys ise Grasshoppers maçında 1-2 kazandı.

Grasshoppers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Grasshoppers, kendi sahasında 8 gol attı, 10 gol yedi.

Young Boys, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlike sahip. Bu maçlarda Young Boys 15 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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