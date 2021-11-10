HABERTURK.COM

Kişisel bakım marketi Gratis, Hakkâri mağazasını hizmete açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Gratis'in, bu açılış sonrasında her ilde hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

Gratis CEO’su Bülent Gürcan, “Gratis olarak ilk günden beri hedefimiz tüketicilerimizin kolay ulaşabileceği ve kişiye özel alışveriş deneyimleri yaşatabileceğimiz mağazaları hizmete almaktı. 12 yıldır bunu sürdürüyoruz. Şimdi de Hakkâri’de hizmete açtığımız mağazamız ile tüm Türkiye’ye yayılmış olduk. Sektörün her ilde hizmet veren tek markası olmamız tüketiciye fayda sağlayacak şekilde rekabette de fark yaratacaktır” dedi.

Gratis’in Türkiye’nin 81 ilinde ve her dört ilçesinden birinde olmak üzere toplam 650’yi aşkın mağazası ile hizmet verdiğini söyleyen Gürcan, Gratis’in tüm mağazalarındaki çalışanlarının kadın olduğunu ve toplam 5 bin 500’ü aşkın çalışanın da yaş ortalamasının 28 olduğunu belirtti.

'E-TİCARET YÜZDE 89 BÜYÜDÜ'

Kişisel bakım sektörünün NielsenIQ verilerine göre 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 büyüme gösterdiğini, bu rakamın 2021 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lere ulaştığını söyleyen Bülent Gürcan, kategori bazındaki en çok artışın ise yine 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde vücut bakım ve ağız bakım ürünlerinde olduğunu söyledi.

Gürcan, "Türkiye’de e-ticaret büyümesi pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti ve ilk 8 ayın sonunda geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 89 büyüme gösterdi. E-ticaret’in bu yüksek büyümesiyle tüm kategorilerin payı arttı ancak ürün bazında deodorant, diş macunu ve saç kreminin ilk 10 içinde yer aldığını söyleyebilirim" değerlendirmesini yaptı.

2022 yılında yüzdesel olarak sektörün üzerinde büyüme göstereceklerini söyleyen Gratis CEO’su Bülent Gürcan, müşteri memnuniyeti kapsamında yeni çalışmalarının da olduğunu belirtti. Gürcan, yüksek teknoloji kullanarak Gratis mağazalarında ve Gratis.com’da yapay zeka kullanımına başlayacaklarını ve müşterilerine sanal makyaj deneyimi de sunacaklarını açıkladı.