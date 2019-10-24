Türkiye'nin en başarılı ve yenilikçi girişimcilerini öne çıkarmak isteyen Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (DIT),GREAT Entrepreneur Games Türkiye yarışmasını düzenledi. Yarışmayı, en yüksek sanal yatırımı toplamayı başaran Otsimo, Bluedot ve Phoenix Enerji girişimleri kazandı.

İlk olarak 2012 Londra Olimpiyatları'nda başlayan ‘GREAT Entrepreneur Games’, daha sonra Singapur, Avustralya, Şili, Arjantin, Meksika ve Polonya üzerinden farklı versiyonlarla dünyaya yayıldı ve son olarak da Türkiye’de gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Birleşik Krallık Başkonsolosu ve Güney Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, "Son 20 yılda Birleşik Krallık’ta doğan dijital teknoloji şirketlerinin sayısında patlama oldu. Ayrıca 2018 verilerine göre Birleşik Krallık teknoloji şirketleri, 7.9 milyar doların (6.3 milyar Sterlin) üzerinde risk sermayesi yatırımı çekti" dedi.

YATIRIM ÇEKMEK İÇİN YARIŞTILAR

DIT'nin Küresel Girişimci Programı (Global Entrepreneur Programme - GEP) tarafından tasarlanan etkinlikte, katılım için başvuruda bulunan 200’e yakın girişim arasından jürinin seçtiği 50 girişim yarıştı.

Etkinlikte girişimciler ve yatırımcılar Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya gelerek etkinliğe özel tasarlanan bir mobil uygulama üzerinden yatırımcıların sanal ortamda ilgisini çekmek için yarıştılar.

Gerek girişimcilere gerekse yatırımcılara uygulama üzerinde 1’er milyon sterlinlik sanal bakiye tahsis edilirken, oyun günü serbest formatta girişimler yatırımcı ve diğer girişimlere kısa ve etkin sunumlar yaparak yatırım toplamaya çalıştı.

LONDRA'YA GİDECEKLER

Günün sonunda en yüksek sanal yatırımı alan ilk üç girişimci Otsimo, Bludeot ve Phoenix Enerji oyunun kazananları oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu üç girişim, yarışmanın ödülü olarak Londra’ya üç günlük bir çalışma seyahati gerçekleştirecek. Burada kendilerine GEP iş geliştiricileri tarafından mentorluk sağlanacak ve girişimler, büyüme yolundaki hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, potansiyel iş ortakları ile bir araya getirilecek.