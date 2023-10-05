Green Card başvuruları başladı! İşte ABD DV-2025 Green Card başvuru ekranı!
Green Card başvuru ekranı, başvuru şartları ve gerekli evraklar araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma izni almak isteyenler ABD DV Lottery 2025 Green Card başvurularını 4 Ekim ile 7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Her yıl Ekim ve Kasım aylarında alınan Green Card başvuruları "dvprogram.state.gov" üzerinden yapılacak. İşte 2023 Green Card başvuru ekranı...
Green Card başvuru ekranı ve şartları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma imkanı edinmek isteyenler tarafından takip ediliyor. 4 Ekim Çarşamba günü saat 19:00 itibarıyla başlayan ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvuruları 7 Kasım Salı günü sona erecek. ABD'de yeni bir hayat kurmak isteyenler başvurularını "dvprogram.state.gov" internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte 2023 ABD DV-2025 Green Card başvuru ekranı ve şartlarına ilişkin merak edilenler...
GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;
- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.
- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.
- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.
- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.
- Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.
- 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
- Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.
- İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.
GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?
Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başladı. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.