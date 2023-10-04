Green Card başvuruları bugün başlıyor! İşte DV-2025 Green Card başvuru ekranı
Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve yaşama şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuru tarihleri ve şartları sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. ABD Yeşil Kart başvuruları https://dvprogram.state.gov/ internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak 7 Kasım'a kadar gerçekleştirilecek. İşte DV-2025 Green Card başvuru ekranı ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilen detaylar...
DV-2025 Green Card başvuru ekranı, ABD'de çalışma ve yaşama hakkı elde etmek isteyenler tarafından takip ediliyor. Yeşil kart olarak da bilinen Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başlıyor. 7 Kasım'a kadar alınacak olan Green Card başvurusu "https://dvprogram.state.gov/" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. 18 yaşın üstünde olan ve en az lise mezunu olanların başvurubileceği GreenCard ABD'de yaşama hakkı sunuyor. İşte DV-2025 Green Card başvuru ekranı...
GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;
- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.
- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.
- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.
- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.
- Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.
- 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
- Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.
- İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.
GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?
Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.