GREEN CARD BAŞVURU SİTESİ | ABD DV-2025 (Yeşil Kart) Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURU SİTESİ | ABD DV-2025 (Yeşil Kart) Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

DV-2025 Green Card başvuru ekranı, ABD'de çalışma ve yaşama hakkı elde etmek isteyenler tarafından takip ediliyor. Yeşil kart olarak da bilinen Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başladı. 7 Kasım'a kadar alınacak olan Green Card başvurusu "https://dvprogram.state.gov/" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. 18 yaşın üstünde olan ve en az lise mezunu olanların başvurubileceği GreenCard ABD'de yaşama hakkı sunuyor. İşte DV-2025 Green Card başvuru ekranı...

Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.

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GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.

- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.