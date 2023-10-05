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        Haberler Gündem GREEN CARD BAŞVURU SİTESİ | ABD DV-2025 (Yeşil Kart) Green Card başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

        Green Card başvuruları bugün başladı! İşte DV-2025 Green Card başvuru ekranı

        Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma ve yaşama şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuru tarihleri ve şartları sorgulanıyor. Geçtiğimiz yıl 5 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başladı. ABD Yeşil Kart başvuruları https://dvprogram.state.gov/ internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak 7 Kasım'a kadar gerçekleştirilecek. İşte DV-2025 Green Card başvuru ekranı ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 01:39 Güncelleme: 05.10.2023 - 01:39
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        DV-2025 Green Card başvuru ekranı, ABD'de çalışma ve yaşama hakkı elde etmek isteyenler tarafından takip ediliyor. Yeşil kart olarak da bilinen Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü itibarıyla başladı. 7 Kasım'a kadar alınacak olan Green Card başvurusu "https://dvprogram.state.gov/" internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. 18 yaşın üstünde olan ve en az lise mezunu olanların başvurubileceği GreenCard ABD'de yaşama hakkı sunuyor. İşte DV-2025 Green Card başvuru ekranı...

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        GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

        Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.

        GREEN CARD BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

        - Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

        - ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

        - Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.

        - ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.

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        - Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.

        - 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

        - Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.

        - İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.

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        GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?

        Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başladı. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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