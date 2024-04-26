Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin başvurduğu ABD Green Card başvuru sonuçları araştırılıyor. Bilindiği gibi, Green Card başvuruları 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Bu kapsamda, "Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İşte Green Card başvuru sonuçları hakkında güncel bilgiler...
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi için Green Card gündemdeki yerini koruyor. 4 Ekim tarihinde başlayan başvurular 7 Kasım'da sona ermişti. Şimdi ise gözler Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı kritik tarihe çevrildi. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Green Card hakkında son durum...
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card başvuruları 4 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında DV Lottery sayfası üzerinden alındı. Başvuru sonuçları ise 4 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.
Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.