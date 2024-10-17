Green Card başvuru ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? DV Lottery Green Card başvuru tarihleri ve ekranı
ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni sağlayan Green Card başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklama doğrultusunda başvuru ekranı 2 Ekim tarihinde erişime açıldı. Henüz başvuru işlemlerini tamamlamamış olan kişiler Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvurularının sona ereceği tarih için arama motorlarına yöneldi. Peki, DV Lottery Green Card başvuru ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2024 Green Card başvuru ekranı ve şartları…
Green Card başvuruları için son tarih araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kalıcı ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyen kişiler, Green Card başvurularının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı. DV Lottery Green Card başvuru sonuçları dvprogram.state.gov üzerinden açıklanacak. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? İşte, DV 2026 Green Card başvuru tarihleri ve şartları…
GREEN CARD BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?
DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihleri ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.
Buna göre; bu yıl 2 Ekim'de başlayacan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 5 Kasım 2024 Salı günü TSİ 20.00'de sona erecek.
ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''DV-2026 Programı için online kayıt dönemi, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü, Doğu Yaz Saati (EDT) ile 12:00'de (GMT-4) başlayacak ve 5 Kasım 2024 Salı günü Doğu Standart Saati (EST) ile 12:00'de (GMT-5) sona erecektir.
Kayıt dönemi boyunca bir kişi için birden fazla başvuru yapılması, o kişinin tüm başvurularını geçersiz kılacaktır.''
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilmektedir.
Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusunda bulunabilirsiniz.
Green Card başvurusu yapan kişilerin başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.
Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.
Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.
Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.
Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.
GREEN CARD FOTOĞRAF ÖLÇÜSÜ NASIL OLMALI?
Greencard başvurusu için fotoğraflara dikkat eden ABD Dışişleri Bakanlığı, uygun olmayan fotoğrafları eleyebiliyor.