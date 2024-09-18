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        Haberler Bilgi Gündem Green Card başvuru tarihleri 2024 - 2025: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

        Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?

        ABD'de vatandaşlık elde etme imkanı sağlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım devam ediyor. Green Card başvuruları her sene belirli dönemlerde kabul ediliyor. Şimdi merak edilen soru ise Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru tarihinin açıklanıp açıklanmadığı oldu. İşte güncel Green Card başvuru tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 21:47 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:47
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        ABD'nin Yeşil Kart programı olarak adlandırılan Green Card 2025 başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Eylül ayı itibarıyla başvuru tarihleri dikkatle takip ediliyor. Her yıl milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card başvuruları yeniden gündemde. Başvuru formunu doldurduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi sitesi dvprogram.state.gov üzerinden duyurulacak. Peki, 2025 yılı için Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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        GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Güncel tarihler henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir. Başvurular ise dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor.

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        GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

        Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.

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        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

        * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

        * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

        * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

        * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

        * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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