ABD'nin Yeşil Kart programı olarak adlandırılan Green Card 2025 başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Eylül ayı itibarıyla başvuru tarihleri dikkatle takip ediliyor. Her yıl milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card başvuruları yeniden gündemde. Başvuru formunu doldurduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi sitesi dvprogram.state.gov üzerinden duyurulacak. Peki, 2025 yılı için Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...