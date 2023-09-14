Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak ve gerekli belgeler neler?
ABD Green Card başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlık hakkı kazanmak isteyenler Green Card başvuru tarihleri ve şartlarını merak ediyor. Her yıl Ekim ve Kasım aylarında yapılan Green Card başvuruları https://dvprogram.state.gov/ internet sitesi üzerinden alınacak. 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek. Başvuru sonunda gerçekleştirilen çekilişin ardından Green Card almaya hak kazananlar açıklanacak.
ABD Green Card başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde vatandaşlık hakkı kazanmak isteyenler Green Card başvuru tarihleri ve şartlarını merak ediyor. Her yıl Ekim ve Kasım aylarında yapılan Green Card başvuruları https://dvprogram.state.gov/ internet sitesi üzerinden alınacak. 18 yaşından büyük ve en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek. Başvuru sonunda gerçekleştirilen çekilişin ardından Green Card almaya hak kazananlar açıklanacak. İşte 2024 Green Card başvuru tarihleri...
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor.
2024 GREEN CARD BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Green Card başvuruları https://dvprogram.state.gov/ internet sitesi üzerinden yapılıyor.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.
Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.
Başvuru için istenilen fotoğrafın verilen ölçülerle birebir uyumlu olması gerekiyor. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.
Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.
Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olma şartı ya da İngilizce yeterliliği istenmiyor.
GREEN CARD 2024 BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Mayıs ayı başlarında, katılımcılar DV başvuru durumlarını kontrol edebilir ve https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayarak seçilip seçilmediklerini görebilirler. Katılımcıların Başvuru Durumu Kontrolü aracılığıyla bilgilerine erişebilmeleri için onay numaraları olmalıdır.