2023 - 2024 Green Card başvuru tarihleri! Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00 itibarıyla başladı. 7 Kasım Salı gününe kadar sürecek olan Green Card başvuruları, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Bilindiği gibi ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından tahsis edilmektedir. İşte ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvuru ekranı...
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuruları 4 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alınacak. Belirtilen tarihler arasında Green Card başvurusu yapmak isteyenler, başvuru şartlarını ve başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "Green Card başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?
Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başladı. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.
GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;
- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.
- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.
- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.
- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.
- Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.
- 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
- Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.
- İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.