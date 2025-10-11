Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Green Card başvuru ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

        Green Card başvuru takvimi 2026: Green Card başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?

        Green Card başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) ABD hükûmeti tarafından göçmenlere verilmektedir. ABD'den oturma izni almak isteyen adaylar, Green Card başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, "Green Card başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte 2026 Green Card başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 17:14 Güncelleme: 11.10.2025 - 17:14
        Ekim ayının gelişiyle birlikte Green Card başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Başvuru şartları taşıyan adaylar, Green Card başvuru tarihleri için ABD Freetown Büyükelçiliği'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Green Card başvuruları belirtilen takvim doğrultusunda DV Lottery internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "Green Card başvuru ne zaman, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

        GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Green Card başvuruları ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım tarihinde sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

        GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

        * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

        * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

        * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

        * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

        * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

        * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

