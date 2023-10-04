Green Card başvuruları başlıyor! 2023 ABD Green Card başvurusu yaparken bu hataları yapmayın ve adımlara dikkat edin

Green Card başvuruları başlıyor! 2023 ABD Green Card başvurusu yaparken bu hataları yapmayın ve adımlara dikkat edin

ABD'de çalışmak isteyen birçok insanın beklediği açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı. 2023 ylında yapılacak olan yeni Green Card başvuruları 4 Ekim tarihinde başlaycak. Ancak başvuru sırasında yapılan birçok hata geçersiz kılınmasına neden olabiliyor.

Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.

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GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.

- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.