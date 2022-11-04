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Green Card başvuruları ne zaman bitiyor?

5 Ekim tarihinde başlayan Green başvurularında son haftaya girildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı sağlayan Green Card başvuru şartları gündemden düşmüyor. Bir kez başvuru yapma hakkı bulunan Green Card (Yeşil Kart) başvurularında bu yıl pasaport şartı aranmıyor. İşte Green Card başvuru ekranı...

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  • Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru şartları neler, kimler alabilir?

    Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından verilmektedir. Green Card başvurusunda bulunmak isteyenler, başvuru koşullarını ve son başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Peki Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru şartları neler, kimler alabilir? İşte DV 2024 Green Card hakkında tüm merak edilenler...

     
  • Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru şartları neler, kimler alabilir?

    2022 GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.

    Elçilikten yapılan açıklamaya göre; bu yıl Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınacak.
  • Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru şartları neler, kimler alabilir?

    GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (https://dvprogram.state.gov/) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

    Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir

    GREEN CARD ÇEKİLİŞİ BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru şartları neler, kimler alabilir?

    GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu (https://dvprogram.state.gov/) sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

    Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

    DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.
  • Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru şartları neler, kimler alabilir?

    GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

    Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

    En az lise mezunu olmak.

    Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise, bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

    18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

    Green Card resmî web sayfası üzerinden başvuru yapmak.

    Başvuruda kullanılan fotoğrafın, gerekli ölçülerle ve mevcut halimizle birebir uyumlu olması.

    Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekmektedir.

    Green Card başvurusunu internet üzerinden her başvuru döneminde yalnızca bir kez yapabiliriz. Aynı yıl içinde aynı kişinin birden fazla başvuru gönderdiği tespit edilirse, başvuruları iptal edilerek diskalifiye edilir. Ancak farklı yıllarda açılan başvurularda aynı kişi yeniden Green Card başvurusu yapabilmektedir. Green Card başvurusu sonucunda Green Card'a hak kazanıp kazanmadığımızı, yine başvuru sistemi üzerinden, başvuru sonrasında bize verilen teyit iletisi onay kodu ile kontrol edebiliriz.
  • Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru şartları neler, kimler alabilir?

    GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETSİZ Mİ?

    Green Card başvurusu yapmak ücretsizdir. Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılması halkinde, Amerika'ya gitmek için bazı kalemlerde ödemeler yapılması gerekiyor.
  • Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 Green Card başvuru şartları neler, kimler alabilir?

    GREEN CARD BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN DİL BİLMEK ŞART MI?

    Green Card başvurusu yapmak için İngilizce bilme zorunluluğu aranmamaktadır. Green Card almaya hak kazanılması durumunda İngilizce yeterliliğinin sağlanması gerekmektedir.

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