Green Card başvuruları gündeme geliyor. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilir. Henüz Green Card (Yeşil Kart) başvurusu yapmayanlar, başvuru şartlarını ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı. İşte Green Card başvuru sitesi linki...