Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Green Card başvuruları son tarihi için geri sayım başladı! Green Card başvuruları ne zaman bitecek?

        Green Card başvuruları son tarihi için geri sayım başladı! Green Card başvuruları ne zaman bitecek?

        Green Card başvuruları başladı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte henüz başvuruda bulunmayan ve başvuruda bulunacaklar merak içerisinde "Green Card başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Green Card başvuruları son tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Green Card başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte başvuruda bulunacaklar merak içerisinde son başvuru tarihini araştırıyor. Peki, Green Card başvurusu ne zaman bitecek? İşte 2023 Green Card son başvuru tarihi...

        2

        GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?

        Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor. Başvurular https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor.

        3

        GREEN CARD BAŞVURUSU SON BAŞVURU VE SONUÇ TARİHİ

        ABD Freetown Büyükelçiliği, geçtiğimiz yıl başvuru sonuçlarını 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklamıştı. Söz konusu başvuruların gelecek yıl da Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. 4 Ekim Çarşamba günü başlayan başvurular ise 7 Kasım tarihinde sona erecek.

        4

        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

        Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'