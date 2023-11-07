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        Haberler Gündem Green Card başvurularında sona gelindi! Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Son gün! Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor?

        Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin başvurduğu ABD Green Card başvurularında sona gelindi. Green Card başvurusu yapmak isteyen kişiler için son tarih geldi çattı. Bu kapsamda, "Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitiyor?" ve "Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İşte Green Card son başvuru tarihleri hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 08:01 Güncelleme: 07.11.2023 - 08:01
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        Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi için Green Card başvuruları gündemdeki yerini koruyor. 4 Ekim tarihinde başlayan başvurular sonrasında başvuru yapılacak son tarih merak konusu oldu. Peki, Green Card başvurularında son gün ne zaman ve Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Green Card başvurularında son gelişmeler...

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        GREEN CARD BAŞVURULARINDA SON GÜN!

        Green Card başvuruları 4 Ekim'de başladı, son gün ise 7 Kasım olarak duyuruldu. 7 Kasım günü TSİ 20.00'de başvurular kapanacak. Başvuru işlemleri https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ABD Freetown Büyükelçiliği, geçtiğimiz yıl başvuru sonuçlarını 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklamıştı. Söz konusu başvuruların gelecek yıl da Mayıs ayında duyurulması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

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        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

        Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

        GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

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        GREEN CARD NEDİR?

        Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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