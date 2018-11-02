Greenock Morton - Partick Thistle maçı ne zaman?

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Greenock Morton, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Partick Thistle takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Greenock Morton 16 puanla 6. sırada, Partick Thistle 9 puanla 8. sırada bulunuyor. Greenock Morton son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Partick Thistle, geride kalan 1 maçta 1 galibiyet, le sahadan ayrıldı.

İddaa'da 348 kodlu maçı oynayanlar; Greenock Morton galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Partick Thistle galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Greenock Morton son haftadaki Partick Thistle müsabasında 0-1 yenildi.

Partick Thistle, Greenock Morton karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Greenock Morton, 7 gol attı ve 9 gol yedi.

Partick Thistle, dış sahada 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Partick Thistle 3 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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