Greenock Morton - Ross County maçı rakamları

Greenock Morton ve Ross County, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Greenock Morton 4 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Ross County 6 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Greenock Morton, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ross County, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 356. İddaa'da Greenock Morton kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Ross County kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Greenock Morton son hafta oynanan Livingston maçında 0-0 berabere kaldı.

Ross County, Hamilton karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Greenock Morton, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Ross County, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ross County, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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