Greenock Morton - Stenhousemuir maçı istatistikleri

Greenock Morton ve Stenhousemuir, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü İskoçya Lig Kupası Grup E maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Greenock Morton son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Stenhousemuir, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 238. İddaa'da Greenock Morton kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Stenhousemuir kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Greenock Morton önceki hafta Peterhead mücadelesinde 3-1 kazandı.

Stenhousemuir ise Stirling Albion maçında 3-2 yenildi.

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