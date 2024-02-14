Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu! - Diğer Haberleri

Grekoromen Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu! Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 6 madalya ile tamamladı ve şampiyon oldu. Milliler şampiyonada 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.02.2024 - 22:31 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:31 facebook

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