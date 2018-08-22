Gremio Alegrense - Cruzeiro karşılaşma önü

Gremio Alegrense ve Cruzeiro, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:45. 36 puanlı Gremio Alegrense 4. sırada bulunuyor, Cruzeiro 26 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cruzeiro, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 564. İddaa'da Gremio Alegrense kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Cruzeiro kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Gremio Alegrense son hafta oynanan Atletico Mineiro maçında 4-3 yenildi.

Cruzeiro ise Botafogo maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gremio Alegrense, 16 gol attı ve 4 gol yedi.

Cruzeiro, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cruzeiro 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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