Gremio Alegrense - Flamengo maç önü

Gremio Alegrense ve Flamengo, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. Gremio Alegrense 27 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Flamengo 34 puanda ve 1. sırada. Gremio Alegrense son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Flamengo son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 416 kodlu maçı oynayanlar; Gremio Alegrense galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.40, Flamengo galibiyet oranı 3.00.

Gremio Alegrense son hafta oynanan Flamengo maçında 1-1 berabere kaldı.

Flamengo ise Gremio Alegrense maçında 1-1 berabere kaldı.

Gremio Alegrense, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 4 gol yedi.

Flamengo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Flamengo, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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