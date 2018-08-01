Gremio Alegrense - Flamengo sahaya çıkıyor

Brezilya Kupa Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Gremio Alegrense, 02 Ağustos 2018 Perşembe günü Flamengo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:45. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Flamengo, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 482 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gremio Alegrense kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Flamengo sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.
Gremio Alegrense son haftadaki Atletico Mineiro müsabasında 4-3 yenildi.
Flamengo ise Vitoria maçında 1-2 kazandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER