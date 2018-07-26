Gremio Alegrense - Sao Paulo sahaya çıkıyor

Brezilya Serie A maçında Gremio Alegrense ile Sao Paulo, 27 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:30. Gremio Alegrense 23 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sao Paulo 29 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sao Paulo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 676 kodlu maçı oynayanlar; Gremio Alegrense galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Sao Paulo galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Gremio Alegrense önceki hafta Atletico Mineiro mücadelesinde 4-3 yenildi.

Sao Paulo ise Bahia karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gremio Alegrense, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Sao Paulo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sao Paulo, 9 gol atarken 7 gol yedi.

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