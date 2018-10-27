Gremio Alegrense - Sport Recife maç önü

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Gremio Alegrense, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Sport Recife takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. Maç öncesi Gremio Alegrense 52 puanla 5. sırada, Sport Recife 30 puanla 19. sırada bulunuyor. Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sport Recife, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 392. İddaa'da Gremio Alegrense kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Sport Recife kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Gremio Alegrense son haftadaki Atletico Mineiro müsabasında 4-3 yenildi.

Sport Recife ise Corinthians maçında 1-0 kazandı.

Gremio Alegrense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Gremio Alegrense, kendi sahasında 28 gol attı, 9 gol yedi.

Sport Recife, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sport Recife 11 kez gol sevinci yaşadı, 35 kez topu ağlarında gördü.

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